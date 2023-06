Un transfert pour Mbappé, le PSG va frapper fort

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG a bien l’intention de remanier fortement son effectif cet été, et cela ne passera pas uniquement par l’arrivée de joueurs libres. Bernardo Silva fait notamment partie des priorités de Luis Campos, un dossier vu d’un très bon œil par Kylian Mbappé. Désireux d’ouvrir une nouvelle étape de sa carrière, le joueur de Manchester City se dirigerait tout droit vers le Parc des Princes.

Entre les départs de Christophe Galtier, Lionel Messi et Sergio Ramos d’ores et déjà actés, et les arrivées attendues d’un nouvel entraîneur, mais également de Milan Skriniar, Manuel Ugarte et Marco Asensio, le mercato est déjà bouillant au PSG. Et ce n’est que le début. D’autres renforts sont attendus dans la capitale, alors que la formation parisienne a l’ambition de bâtir la meilleure équipe possible autour de Kylian Mbappé, justifiant ainsi la non-prolongation de Messi et la vente espérée de Neymar, dans le viseur de Chelsea comme révélé par le10sport.com.

Bernardo Silva attendu au PSG

Le PSG travaille ainsi depuis plusieurs mois sur la venue de Bernardo Silva, vue d’un très bon œil par Kylian Mbappé, son ancien partenaire de l’AS Monaco. Une information révélée en exclusivité par le10sport.com confirmée depuis par plusieurs médias. Une première offre de transfert sera transmise à Manchester City après la finale de la Ligue des champions disputée par les hommes de Pep Guardiola samedi contre l’Inter. Et le PSG peut agir tranquillement dans ce dossier.

Le Barça abdique