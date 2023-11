«Un joueur de très haut niveau» va signer au PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce samedi soir, Warren Zaïre-Emery a marqué l'histoire de l'équipe de France. Buteur face à Gibraltar, le milieu de terrain est devenu le plus jeune buteur de l'histoire des Bleus. En coulisses, le PSG doit jubiler, lui qui s'apprête à sécuriser son avenir en lui faisant signer un nouveau contrat. Pour Adrien Rabiot, ancien du club parisien, le futur s'annonce brillant.

Warren Zaïre-Emery est passé par toutes les émotions ce samedi (victoire 14-0). Buteur face à Gibraltar, le milieu de terrain est sorti sur blessure quelques instants après, touché à la cheville. Les examens sont rassurants, mais il est d'ores et déjà forfait pour la prochaine rencontre face à Grèce. Toutefois, comme l'a indiqué Didier Deschamps, Zaïre-Emery devrait faire son retour en sélection en 2024. Le joueur de 17 ans devrait profiter, aussi, de cette fin d'année pour signer un nouveau contrat avec le PSG comme l'a annoncé le 10Sport.com en exclusivité.

Rabiot impressionné par Zaïre-Emery

Pour Adrien Rabiot, Zaïre-Emery évolue déjà à un niveau très élevé. « J’ai été dans cette situation-là, je l’ai vécu. Déjà c’est un titi donc je suis content pour lui, qu’il puisse sortir du centre de formation. Je suis content aussi pour le club qui continue à former des joueurs de très haut niveau. Je sais que ce n’est pas toujours simple mais j’ai l’impression que c’est un joueur réfléchi, bien dans ses bottes » a confié le milieu de terrain de la Juventus, qui se reconnaît à travers le parcours du milieu de terrain.

« Naturellement on va vers lui »