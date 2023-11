Le PSG lâche une anecdote folle sur le clan Zaïre-Emery

Thomas Bourseau

Warren Zaïre-Emery ne cesse de faire parler de lui en ce début de saison. Que ce soit en raison de ses performances au PSG, de sa précocité, de ses passages chez les Bleuets et à présent en équipe de France. Son ancien entraîneur, Zoumana Camara, a d’ailleurs livré une incroyable sur son entourage et sa grand-mère.

Entraîneur des U19 du PSG depuis 2019, Zoumana Camara a pu témoigner de l’ascension XXL de Warren Zaïre-Emery en championnat en Youth League. Néanmoins, depuis l’arrivée de Luis Enrique cet été, le milieu de terrain de 17 ans n’est plus jamais sorti du groupe professionnel.

Ancien coach de Zaïre-Emery, Camara se lâche sur la bienveillance de son entourage

Warren Zaïre-Emery s’éclate sous les ordres de Luis Enrique cette saison, où il est devenu capitaine de l’équipe de France Espoirs sous Thierry Henry en septembre avant d’être lancé par Didier Deschamps à Nice face à Gibraltar ce samedi soir avec les A. Zoumana Camara s’est longuement livré au Parisien sur Zaïre-Emery en livrant une anecdote sur l’assiduité de sa grand-mère.

«Ça reste son équipe, hein ! Il a commencé avec vous. Je vous supporte alors je viens vous voir»