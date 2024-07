Un club de légende veut imiter le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis deux ans désormais, le PSG a changé de direction sportive, et se veut bien plus attentif au marché des jeunes joueurs prometteurs. Une nouvelle politique qui a porté ses fruits avec l’éclosion de plusieurs joueurs de grands talents. Directeur sportif du Bayern Munich, Max Eberl a pris l’exemple du club parisien afin d’évoquer le virage pris par le club allemand dans sa situation.

Le PSG mise sur la jeunesse. Cela fait désormais deux ans que le président parisien Nasser Al-Khelaïfi annonçait vouloir en finir avec les stars aux egos surdimensionnés au sein de son effectif. Mais c’est avant tout en 2023 que cette révolution s’est mise en place avec les départs notables de Neymar, de Lionel Messi, ou encore de Marco Verratti et de Sergio Ramos. Même au niveau de son recrutement, Paris se veut différent, avec des critères de recrutement axés sur la jeunesse, le potentiel, mais aussi sur l’éthique de travail et la détermination.

Le Bayern Munich prend l’exemple du PSG

Un gros chamboulement qui a réussi au PSG. Cependant, le club parisien n’est clairement pas le seul à avoir opéré pour ce genre de stratégie axée sur les jeunes talents. Par exemple, le Bayern Munich semble désormais très présent sur ce marché, et les recrutements récents du club bavarois sont là pour l’illustrer (Olise, Tel, potentiellement Xavi Simons dans les prochains jours…). Directeur sportif du Bayern, Max Eberl s’est d’ailleurs exprimé à ce propos auprès du WELT AM SONNTAG : « Le Paris Saint Germain, par exemple, a décidé de miser davantage sur les jeunes talents. Il a recruté Bradley Barcola, 21 ans, en provenance de l'Olympique lyonnais, puis Warren Zaire-Emery, 18 ans, issu de son propre centre de formation », a lâché le dirigeant allemand.

« Je crois qu'il est possible d'intégrer des talents de classe mondiale »

« Le Real Madrid compte sur des jeunes joueurs comme Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni, qu'il a recrutés respectivement à 18 et 22 ans et qu'il a ensuite intégrés dans l'équipe. Bien sûr, en tant que club, vous avez besoin d'un bon noyau de joueurs expérimentés, mais pour donner un autre exemple, lorsque Manchester City a fait venir Josko Gvardiol de Leipzig, il avait 21 ans. Je crois qu'il est possible d'intégrer des talents de classe mondiale dans un environnement exceptionnel », conclut Max Eberl.