Transferts - PSG : Luis Campos a raté le jackpot sur le mercato

Publié le 28 septembre 2022 à 18h30 par Pierrick Levallet

Alors que le PSG souhaite prolonger les contrats de Marquinhos et Presnel Kimpembe, Luis Campos aurait tout aussi bien pu les vendre cet été. Les deux joueurs ne manquaient clairement pas de courtisans. Avec ces départs, le conseiller sportif parisien aurait pu renflouer considérablement les caisses de la capitale. Mais il a préféré les conserver.

Cette saison, le PSG a décidé de repartir avec Marquinhos et Presnel Kimpembe en défense. D’ailleurs, le club de la capitale entend bien les conserver encore quelques années. Luis Campos serait tout proche de boucler la prolongation de contrat du Brésilien, tandis que les discussions ont débuté pour l’extension du bail du deuxième, leurs engagements expirant en juin 2024. Toutefois, les défenseurs de 28 et 27 ans auraient également pu changer de club cet été.

Marquinhos était encore convoité cet été

Comme annoncé par Média Foot , Marquinhos aurait une nouvelle fois été courtisé lors de ce mercato estival. Le PSG aurait d’ailleurs reçu quelques offres pour le défenseur central brésilien. Sauf que la direction parisienne n’a jamais rien voulu savoir et a toujours refusé la moindre négociation avec l’un des prétendants de Marquinhos.

Kimpembe ne manquait pas de courtisans non plus

Le PSG aurait également pu vendre Presnel Kimpembe cet été. D’abord convoité par le Chelsea de Thomas Tuchel, l’international tricolore était également dans le viseur de Manchester United et de la Juventus comme Le10Sport.com l’a révélé en exclusivité. Cependant, les discussions ne sont jamais allées très loin et le dossier s’est vite refermé puisque le PSG n’était pas vendeur. Au vu de la cote des deux joueurs sur le marché, on imagine que des offres XXL auraient pu être dégainées pour les arracher au club de la capitale cet été. Luis Campos aurait ainsi pu renflouer considérablement les caisses parisiennes. Mais le conseiller sportif du PSG s'est montré intransigeant et a préféré les conserver.