PSG : Un énorme coup de tonnerre prend forme pour Lionel Messi

Publié le 28 septembre 2022 à 17h30 par Pierrick Levallet

Après avoir quitté le FC Barcelone, Lionel Messi a pris un peu de temps pour s’acclimater au PSG. Mais alors qu’il semble avoir enfin pris ses marques, l’Argentin pourrait quitter la capitale à l’issue de la saison. Une aubaine pour le FC Barcelone, qui continue de pousser pour son retour.

À l’été 2021, c’est un énorme coup de tonnerre qui a frappé le marché des transferts. En fin de contrat, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone pour rejoindre le PSG. Dans le dur sur le plan financier, le club catalan n’était plus en mesure de prendre en charge l’énorme salaire de La Pulga . C’est donc le coeur lourd que l’Argentin a quitté la Catalogne. Après une première saison mitigée en France, Lionel Messi semble avoir enfin pris ses marques. Sauf que le FC Barcelone multiplie les sorties, affirmant son désir de rapatrier le joueur de 35 ans. Et ce retour serait en train de prendre forme petit à petit.

Alors que Luis Campos est déjà passé à l’action pour prolonger Lionel Messi, le septuple Ballon d’Or aurait déjà tranché pour son avenir. À en croire les informations divulguées par La Porteria ce mardi, Lionel Messi aurait décidé qu’il ne continuerait pas au PSG après cette saison. La porte serait donc en train de s’ouvrir pour le FC Barcelone, qui cherche à le faire revenir. D’ailleurs, l’opération serait viable désormais d’après Eduard Romeu.

« Comme ce serait gratuit, c'est sûrement quelque chose que nous pouvons faire. Mais ce serait une décision technique de toute façon » a annoncé le vice président économique du FC Barcelone dans un entretien accordé à El Matí de Catalunya Ràdio . En fin de contrat, Lionel Messi pourrait ainsi retrouver son club de toujours dans les mêmes conditions que lors de son départ.

