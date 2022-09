Foot - Mercato - PSG

PSG : Une star du projet QSI affole le mercato

Publié le 28 septembre 2022 à 14h10 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que sa prolongation de contrat au PSG semble en très bonne voie, Marquinhos va donc fixer son avenir dans la capitale. Un moindre mal pour les dirigeants du club franciliens, puisque leur capitaine est courtisé à chaque période de mercato, et ce fut de nouveau le cas cet été avec de nombreuses marques d’intérêt.

En avril dernier, dans un entretien accordé au site officiel du PSG, Marquinhos (28 ans) lâchait un indice de taille sur son avenir : « Ça fait presque 10 ans que je suis ici. Mes trois enfants sont nés ici et avec mon épouse, on a construit notre histoire ici, on a presque tout vécu ensemble à Paris. Marqui et Paris, c'est vraiment lié pour la vie, pour tout ce qu'on a fait ensemble en presque dix ans. Je pense et j'espère que ça va continuer encore », confiait le défenseur central brésilien, dont le contrat actuel court jusqu’en 2024 au PSG.

Le PSG sur le point de le prolonger

À en croire les dernières tendances, le PSG serait tout proche de boucler la prolongation de contrat de Marquinhos puisque l’international auriverde, capitaine du club depuis 2020, fait l’unanimité au sein du vestiaire ainsi qu’auprès de la direction parisienne.

Mercato - PSG : Un dossier brûlant sur le point d’être réglé par Luis Campos ? https://t.co/xEveNpbpvX pic.twitter.com/bHRiq4qa8V — le10sport (@le10sport) September 28, 2022

Marquinhos courtisé à chaque mercato