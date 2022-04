Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme annonce de Marquinhos sur son avenir !

Publié le 14 avril 2022 à 20h15 par A.M.

Alors que les discussions pour sa prolongation de contrat semblent s'éterniser, Marquinhos assure toutefois qu'il compte bien rester encore très longtemps au PSG.

Arrivé en 2013 au PSG en provenance de l'AS Roma pour environ 35M€, Marquinhos a gravi les échelons à Paris pour s'imposer comme un cadre indéboulonnable. Tous les entraîneurs qui se sont succédé à la tête du club parisien sont unanimes sur les qualités du Brésilien qui a même récupéré le brassard depuis le départ de Thiago Silva. Et alors que son contrat s'achève en juin 2024, Marquinhos discuterait pour prolonger de deux saisons. Toutefois, ces derniers jours, plusieurs informations ont circulé selon lesquelles les négociations commenceraient à se compliquer, notamment depuis l'élimination contre le Real Madrid. Mais de son côté, Marquinhos n'a aucun doute pour son avenir.

«Marqui et Paris, c'est vraiment lié pour la vie»