PSG : Kylian Mbappé sollicité pendant le mercato ?

Publié le 22 septembre 2022 à 09h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Après avoir acté son avenir au PSG en prolongeant son contrat en mai dernier, Kylian Mbappé s’est retrouvé au coeur d’un dossier majeur du mercato estival. Ousmane Dembélé, son compère de l’équipe de France, l’aurait sondé pour en savoir plus que le projet mis en place au PSG. Mais l’ancien Rennais est finalement resté à Barcelone…

Au même titre que Kylian Mbappé qui a fini par prolonger in-extremis avec le PSG en mai dernier, le feuilleton Ousmane Dembélé a fait couler beaucoup d’encre puisque ce dernier arrivait lui aussi en fin de contrat au FC Barcelone. Finalement convaincu par Xavi qui avait totalement relancé le dossier en incitant la direction du Barça à le conserver, Dembélé donc fixé son avenir en juillet avec un nouveau bail jusqu’en 2024. Mais le PSG était bien une piste concrète dans l’esprit de l’attaquant français.

Dembélé a sondé Mbappé

Comme l’a révélé Le Parisien, Ousmane Dembélé aurait contacté directement Kylian Mbappé, dont il est proche en équipe de France depuis des années, pour prendre la température avant sa prolongation avec le FC Barcelone. Il souhaitait en savoir plus sur le projet mis en place au sujet PSG. Mais l’arrivée de Luis Campos en tant que conseiller sportif a finalement mis un terme au dossier, la piste Dembélé ayant été initialement activée par Leonardo. Il n’empêche que Mbappé a donc été directement impliqué dans le dossier.

