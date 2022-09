Foot - Mercato - PSG

PSG : Après son transfert, il se livre sur son arrivée au PSG

Publié le 22 septembre 2022 à 08h30 par La rédaction

Arrivé au PSG en toute fin de mercato, Carlos Soler peine encore à trouver du temps de jeu. L’ancien milieu de Valence a quitté son club formateur après y être entré à l’âge de ses 7 ans. Le voilà désormais à Paris et l’Espagnol s'est confié sur son adaptation à Paris et tout en évoquant ses futurs objectifs avec le PSG.

Après avoir recruté Renato Sanches, Nordi Mukiele, Fabian Ruiz, Hugo Ekitike ou encore Vitinha, le PSG avait bouclé son mercato avec l’arrivée de Carlos Soler. Lors d’un entretien pour Deportes Cuatro , l’ancien milieu de Valence est revenu sur son transfert.

« Changer n'a pas été facile »

Arrivé il y a quelques semaines au PSG, Carlos Soler vit actuellement son premier changement dans sa carrière. Le milieu espagnol était entré à l’académie du FC Valence à l’âge de 7 ans et a gravi les échelons au fur et à mesure pour arriver jusqu’à l’équipe première en 2016. Il avoue que ce changement d’environnement a été difficile pour lui. « J'ai été toute ma vie à Valence. Je suis entré à l'Académie à l'âge de 7 ans et j'y suis depuis 18 ans. En dehors de ma maison où je suis avec mes parents, la Ciudad Deportiva del Valencia CF a été ma maison et changer n'a pas été facile. »

« Je suis un joueur ambitieux »

Carlos Soler comprend bien qu’il va falloir s’adapter à sa nouvelle vie. Désormais au PSG, il ne manque pourtant pas d'ambitions. « Maintenant, je m'adapte à la nouveauté. Paris, une ville immense, très belle et un super club. Je m'adapte petit à petit. (...) Je suis un joueur ambitieux et si je suis allé dans ce club, c'est parce que j'ai envie de jouer. Il y a beaucoup de concurrence, je viens d'arriver et je comprends que je dois y aller petit à petit. »

« Mon objectif est d'obtenir le plus de minutes possible »