OM : Griezmann, Vidal… Qui auriez-vous aimé voir avec Sampaoli ?

Publié le 22 septembre 2022 à 08h00 par La rédaction

Entraîneur de l’OM pendant un an et demi, Jorge Sampaoli a fini par faire ses valises cet été, notamment parce que ses demandes sur le marché des transferts n’étaient pas exaucées. Il faut dire que l’Argentin avait de grandes demandes pour renforcer son effectif à l’OM… Qui aurait-vous alors aimé voir débarquer avec Sampaoli ?

Suite au départ de Villas-Boas, Pablo Longoria était allé chercher Jorge Sampaoli au Brésil. Début 2021, l’Argentin a ainsi pris place sur le banc de l’OM et il ne lui aura pas fallu longtemps avant de gagner le coeur des fans phocéens grâce notamment à sa philosophie de jeu. Mais pour la mettre en place, Sampaoli avait fait certaines demandes sur le mercato.

Sanchez, Vidal… La connexion chilienne

Ainsi, à l’OM, Jorge Sampaoli souhaitait notamment retrouver certains de ses anciens protégés en sélection chilienne. C’était le cas avec Alexis Sanchez et Arturo Vidal. « Quand j'étais à Marseille, j'ai toujours essayé de faire venir Alexis Sánchez, c'était une priorité. (…) Je voulais Alexis et Vidal à Marseille, je voulais qu'ils viennent parce qu'ils savent bouger malgré la dureté du football français », a révélé Sampaoli pour ADN . Au final, Alexis Sanchez est bien arrivé à l’OM, mais Jorge Sampaoli était déjà loin…

Griezmann, Sanches… Les souhaits de 2022

Et si Jorge Sampaoli a quitté l’OM cet été, c’est à cause du mercato. Etant donné la campagne de Ligue des Champions à jouer, l’Argentin voyait les choses en grand. Ainsi, il avait été annoncé que Sampaoli avait réclamé à Pablo Longoria les arrivées d’Antoine Griezmann, Renato Sanches et Memphis Depay. Des souhaits toutefois irréalisables. Au grand dam de Sampaoli…



