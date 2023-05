Transferts - PSG : Il annonce le duo Mbappé-Haaland, «pourquoi pas ?»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'est reparti pour le feuilleton Kylian Mbappé. Selon plusieurs journalistes spécialisés, le joueur du PSG aurait refusé d'étirer son bail d'une saison supplémentaire, soit jusqu'en 2025. Suffisant pour relancer les rumeurs sur une possible arrivée au Real Madrid. Mais pour Guti, ancien de l'équipe espagnole, un départ à Manchester City pourrait être une possibilité.

En mai 2022, Kylian Mbappé surprenait son monde en prolongeant son contrat avec le PSG de deux saisons, plus une autre en option. Une subtilité aurait été ajoutée au contrat de l'international français. Ce dernier a jusqu'au 31 juillet prochain pour activer cette option. Et selon L'Equipe, la tendance n'est pas à une nouvelle signature. Mbappé refuserait d'étirer son bail d'une saison supplémentaire, de quoi relancer le feuilleton autour de son avenir et d'un possible transfert au Real Madrid. Les médias espagnols annoncent, d'ores et déjà, une arrivée en 2024, à l'issue de son contrat.

« Je doute de la sincérité de son rêve »

Mbappé ne l'a jamais caché, l'aventure Real Madrid pourrait le tenter. Rejoindre le club espagnol a toujours été un rêve pour l'international français, qui s'est retrouvé au centre de l'émission El Chiringuito ce mercredi. Au cours de celle-ci, Guti s'est exprimé sur ce dossier et n'a pas caché ses doutes. « Je pense qu’il faut le recruter, et espérer qu’il veuille venir. Mais ça, j’en doute. Je doute de la sincérité de son rêve de signer au Real Madrid. En janvier, il peut et s’il ne signe pas c’est qu’il veut continuer avec l’équipe qui le paye le plus. Son étape au PSG est terminée ? Peut-être. Liverpool aussi… Le Real Madrid ne doit pas entrer dans ce jeu » a lâché l'ancien du Real Madrid.

« Pourquoi City ne pourrait pas le recruter ? »