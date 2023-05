Galtier : Le PSG se déchire en interne

Thomas Bourseau

L’avenir de Christophe Galtier serait déjà scellé selon RMC bien que le10sport.com vous ait affirmé le contraire. Pour éventuellement remplacer l’entraîneur, le PSG serait en profond désaccord sur deux profils en particulier.

Entre Christophe Galtier et le PSG, la collaboration pourrait prendre fin cet été, soit seulement un an après sa nomination en tant qu’entraîneur. le10sport.com vous a affirmé le 20 avril dernier qu’à moins d’un énorme coup de tonnerre, Galtier sera en charge de l’équipe première du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Néanmoins, RMC Sport n’est pas de cet avis là et a même scellé l’avenir du technicien français.

Le Qatar en pincerait pour Xabi Alonso

Il y aurait trois noms pour le remplacer dont celui de Xabi Alonso. Selon RMC Sport , le Qatar serait à l’initiative de la piste menant au coach du Bayer Leverkusen. Les premiers contacts auraient même été initiés. Pour autant, Alonso ne ferait pas l’unanimité chez les décisionnaires du Paris Saint-Germain.

Luis Campos militerait pour José Mourinho