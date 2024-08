Transferts - PSG : Deux stars échappent à Paris !

Thomas Bourseau

Afin d’oublier Kylian Mbappé et de lancer une nouvelle ère au PSG sans le capitaine de l’équipe de France, les dirigeants parisiens songeraient entre autres à Khvicha Kvaratskhelia et Jadon Sancho. Mais aucun des deux attaquants ne signera au Paris Saint-Germain cet été et il en est de même pour tout joueur de classe mondiale.

Kylian Mbappé a tourné la page Paris Saint-Germain qui a duré sept saisons. Et pour ce qui est de la suite de sa carrière, le meilleur buteur de l’histoire du PSG est parti vivre son rêve de gosse au Real Madrid où il est à présent contractuellement lié jusqu’en juin 2029. Au Paris Saint-Germain, on lui cherche un successeur sans relâche et surtout sans succès alors que le mercato estival fermera ses portes le 30 août prochain.

Mercato : Un joueur «exceptionnel» a signé au PSG https://t.co/gsP1IiMYu5 pic.twitter.com/MsC29BteHR — le10sport (@le10sport) August 9, 2024

Khvicha Kvaratskhelia et Jadon Sancho ne débarqueront pas au PSG

Depuis l’ouverture de la session estivale des transferts, les options étudiées par le PSG ont été nombreuses dans ce secteur de jeu. Jadon Sancho (24 ans) et Khvicha Kvaratskhelia (23 ans) ont notamment été liés au Paris Saint-Germain, sans succès. Les ailiers de Manchester United et du Napoli ne déposeront pas leurs valises dans la capitale d’ici la fin di mercato.

«Ça n'arrivera pas, je peux vous le dire», pas de joueurs de classe mondiale au PSG cet été !

« On a dit qu’il y a un ou deux joueurs de classe mondiale qui allaient arriver. Ça n'arrivera pas, je peux vous le dire. Parce que le PSG s’est retrouvé en difficulté dans plusieurs dossiers. Le PSG se retrouve dans une situation délicate où il y avait une short-list qui avait été établie. Kvaratskhelia ? Il ne viendra pas, Conte compte sur lui. c’est impossible à faire ». a confié Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC Sport, sur le plateau de l’After Foot.