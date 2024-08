Mercato - PSG : Un joueur de Ligue 1 peut tout gâcher !

Axel Cornic

Si le Paris Saint-Germain souhaite continuer son recrutement après les arrivées de Matvey Safonov et de João Neves, il devrait également y avoir quelques départs d’ici la fin du mercato estival. Ça pourrait concerner Manuel Ugarte, qui après des débuts tonitruants semble être sorti peu à peu des plans de Luis Enrique, qui lui a notamment préféré Vitinha au poste de sentinelle.

Il ne reste plus que quelques semaines en ce mercato estival et le PSG devrait passer à la vitesse supérieure. Une troisième recrue est en effet annoncée avec Willian Pacho, défenseur central équatorien qui devrait débarquer de Francfort dans le cadre d’un transfert à 40M€, hors bonus. Le joueur de 22 ans devrait notamment venir pallier les problèmes dans le secteur défensif, avec la grave blessure de Lucas Hernandez ainsi que les doutes autour de l’avenir de Presnel Kimpembe. Mais à un moment il faudra sérieusement se pencher sur d’autres dossiers chauds...

Mercato - PSG : La décision radicale de Luis Enrique avec cet attaquant https://t.co/8sTFvcmrrT pic.twitter.com/soF56bSCd3 — le10sport (@le10sport) August 9, 2024

Ugarte déjà sur le départ ?

C’est le cas des départs, avec une longue liste d’indésirables qui a été dressée par Luis Enrique et Luis Campos lors du début du mercato. Dans cette liste on retrouverait notamment Manuel Ugarte, recruté l’été dernier au Sporting CP pour 60M€. Il semblait pouvoir être le numéro tant recherché par le PSG depuis des années, mais il ne semble pas vraiment coller avec la vision de son coach, qui lui a préféré d’autres profils au cours de la saison dernière.

Manchester United pourrait virer sur Fofana

L’international uruguayen a la cote à l’étranger, puisque nous vous avons appris sur le10sport.com que Manchester United a présenté une offre pour lui. Pas assez haute toutefois pour le PSG, qui aimerait beaucoup récupérer une grosse partie de la somme investie il y a un an pour Ugarte ! Mais attention à ne pas trop tirer sur la corde, puisque les Red Devils travailleraient sur d’autres pistes selon La Gazzetta dello Sport et notamment Yossouf Fofana de l’AS Monaco, qui plairait beaucoup à Erik ten Hag.