Transferts - PSG : Coup de bluff pour une star ?

Thomas Bourseau

Le mercato du PSG est relancé ? Ce lundi, L’Équipe explique que le dossier Khvicha Kvaratskhelia n’avait pas été totalement clos et que le Paris Saint-Germain se pencherait sur les profils de Bruno Fernandes et de Jadon Sancho. Toutefois, le milieu de terrain de Manchester United pourrait n’être qu’un leurre.

Dans le cadre du mercato estival qui fermera ses portes le 30 juin prochain en France, les hauts décideurs du PSG ont à coeur de combler Luis Enrique avec le recrutement d’un milieu de terrain. le10sport.com vous a révélé le dimanche 21 juillet que le dossier João Neves entrait dans sa phase finale et qu’un rendez-vous au sommet était prévu pour cette semaine.

Mercato - PSG : Un double transfert à 190M€ pour oublier Mbappé ? https://t.co/UXJpbwSHgz pic.twitter.com/xo3DtNFc7B — le10sport (@le10sport) July 22, 2024

Bruno Fernandes dans le viseur du PSG ?

Toutefois, une rumeur folle circule depuis ce lundi dans la presse. À en croire les informations du journaliste de L’Équipe Loïc Tanzi, en plus de l’ailier Jadon Sancho, le Paris Saint-Germain aurait aussi un oeil avisé sur le situation du milieu offensif de Manchester United : Bruno Fernandes. Le contrat du maître à jouer portugais des Red Devils prendra fin le 30 juin 2026. Ce qui permettrait, au vu de la durée restante sur son bail, au PSG de ne pas avoir à débourser une somme pharaonique pour Fernandes.

Le PSG pas intéressé par Bruno Fernandes, focus sur João Neves

Cependant, Fabrizio Romano apporte des informations contradictoires. Selon ses sources, le Paris Saint-Germain ne serait absolument pas en train de travailler sur l’opération Bruno Fernandes. La cause serait simple et résiderait dans la concentration la plus totale des Parisiens dans le fait de boucler le transfert de João Neves (19 ans) avec le Benfica Lisbonne. Pour ce qui est de l’avenir de Bruno Fernandes, d’éventuelles discussions avec la direction de Manchester United auraient lieu s’il passait l’été dans le nord de l’Angleterre afin de prolonger son contrat comme l'affirme le journaliste italien sur son compte X ce lundi soir.