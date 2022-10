Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Campos reçoit un avertissement sur le mercato

Publié le 22 octobre 2022 à 23h00

Thomas Bourseau

Du côté du PSG, Luis Campos a souhaité considérablement renforcer le milieu de terrain du club parisien à l’intersaison. Lovro Majer semble avoir fait partie des pistes activées par le conseiller football du Paris Saint-Germain. Cependant, le Stade Rennais a blindé son talent croate et compte sur lui sur le long terme.

Conseiller football du PSG, Luis Campos semblerait avoir coché le nom de Lovro Majer lors du dernier mercato estival. Le milieu de terrain de 24 ans du Stade Rennais est resté en Bretagne et a même prolongé son contrat pour une saison supplémentaire ce samedi, soit jusqu’en juin 2027. Une décision qui a ravi le principal intéressé, mais qui ne devrait pas satisfaire le PSG.

«Dès le premier jour, je me suis senti très bien quand je suis arrivé ici»

Pour les médias du Stade Rennais, Lovro Majer a fait passer le message suivant au sujet de sa prolongation de contrat. « Je suis très content, l’année dernière on a fait de très belles choses et je veux continuer comme ça. C’est un bon moment pour moi et je veux faire aussi de grandes choses avec le club. Dès le premier jour, je me suis senti très bien quand je suis arrivé ici. L’année dernière, on a vraiment fait une très bonne saison. Et cette saison, on a encore une très bonne équipe. Donc je crois en l’équipe, en le staff et en le coach. Je suis content et on va encore faire une très bonne saison ».

«Le but est de travailler à long terme»

Le directeur technique du Stade Rennais a lui aussi fait part de sa satisfaction quant à la prolongation de contrat de Lovro Majer. Florian Maurice a également fait savoir que le projet de Rennes avec l’international croate s’écrivait sur le long terme. Un avertissement donc pour le PSG. « Nous voulons continuer l’aventure avec Lovro, c’est une prolongation qui valorise sa saison passée. Ce n’est jamais facile pour un joueur étranger d’arriver dans le championnat français et son adaptation a été très bonne. Il se sent bien ici. Nous sommes contents de nous inscrire sur la durée avec des joueurs d’expérience. Même s’il n’a que 24 ans, il a un vécu de coupe d’Europe, je lui souhaite de jouer la coupe du monde avec la Croatie. Il a des objectifs individuels et collectifs très importants. Il performe à l’image de toute l’équipe. Le but est de travailler à long terme. »