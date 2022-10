Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste estivale de Luis Campos s’envole

Publié le 22 octobre 2022 à 16h30

Thomas Bourseau

Lovro Majer semble avoir été courtisé par quelques grands noms du football européen lors du dernier mercato estival après une première saison remarquée à Rennes. Le PSG aurait fait partie de la liste des courtisans de l’international croate, sous l’impulsion du conseiller football Luis Campos. Néanmoins, Majer vient de prolonger son contrat au Stade Rennais.

Au cours du mercato d’été de 2021, Lovro Majer a rejoint le Stade Rennais en provenance du Dinamo Zagreb. L’international croate de 24 ans a véritablement dynamisé l’entrejeu rennais de l’effectif entraîné par Bruno Génésio. Ses performances étaient telles que l’Atletico de Madrid, le Real Madrid ainsi que le PSG se seraient penchés sur le profil de Majer à la dernière intersaison, sous l’impulsion du conseiller football Luis Campos.

Majer justifiait son départ avorté de Rennes cet été

Finalement, Lovro Majer est resté à Rennes cet été où son contrat courrait jusqu’en juin 2026. Un choix qu’il avait expliqué à So Foot au début du mois de septembre. « Je sais que plusieurs choses s’écrivent sur mon avenir, mais l’intérêt d’autres clubs, je le prends pour le moment seulement comme une confirmation que je fais bien les choses. Je suis heureux à Rennes, j’aime la ville, le club, je continue d’apprendre le français... Pour le moment, j’ai une ou deux leçons par semaine, mais encore une saison, et je pourrai encore mieux parler la langue ».

[PROS]𝗟𝗼𝘃𝗿𝗼 𝗠𝗮𝗷𝗲𝗿 𝗽𝗿𝗼𝗹𝗼𝗻𝗴𝗲 𝗷𝘂𝘀𝗾𝘂'𝗲𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟳 ✍Notre milieu de terrain de 24 ans s’est engagé pour une saison de plus avec les Rouge et Noir. 🔴⚫ — Stade Rennais F.C. (@staderennais) October 22, 2022

«Je crois en l’équipe, en le staff et en le coach»