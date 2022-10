Foot - PSG

PSG : En pleine polémique, Neymar en remet une couche

Publié le 22 octobre 2022 à 16h10

Hugo Chirossel

Alors que le Brésil se prépare aux élections présidentielles, Neymar ne cache pas son soutien pour le candidat d’extrême droite Jair Bolsonaro. L’opposant de ce dernier, Lula, a même accusé le joueur du PSG de fraude fiscale pour justifier ce choix. L’international brésilien de son côté n’a toujours pas changé d’avis et a même remis une couche sur les réseaux sociaux.

Neymar n’en démord pas. Le Brésilien a affiché à plusieurs reprises son soutien à Jair Bolsonaro, actuel président du Brésil et qui est en course pour un second mandat. Son opposant, Lula, a même attaqué directement le joueur du PSG, l’accusant de fraude fiscale.

« Je saurai ce que Bolsonaro lui a pardonné »

« Neymar a le droit de choisir qui il veut comme président. Je pense qu'il a peur que si je remporte l'élection, je saurai ce que Bolsonaro lui a pardonné (au sujet) de sa dette (en matière) d'impôt sur le revenu. Je pense que c'est pour cela qu'il a peur de moi. Il est évident que Bolsonaro a passé un accord avec le père (de Neymar). Maintenant, il a des problèmes fiscaux en Espagne », a déclaré Lula.

Neymar sur Instagram. 🇧🇷🗳️ pic.twitter.com/JhKQohzZQs — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) October 22, 2022

Neymar en remet une couche