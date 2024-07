Transferts : Le RC Lens vend la mèche pour un coup à 15M€ !

La rédaction

Avec désormais Will Still à sa tête, le RC Lens poursuit sa préparation. Après avoir remporté leurs deux premiers matchs amicaux de l’été, les Sang et Or affrontaient ce samedi OH Louvain, une écurie belge. Si les Lensois l’ont emporté (1-0), l’absence de Neil El Aynaoui a soulevé plusieurs interrogations concernant l’avenir du Marocain. Mais Will Still a expliqué qu’il ne s’agissait que d’une simple affaire de blessure.

En pleine opération reconstruction après le départ de Franck Haise, le RC Lens connaît pour le moment une préparation parfaite. Le club nordiste est parvenu à accumuler trois victoires en autant de rencontres, face à Courtrai (1-0), au Red Star (6-0) et à Louvain (1-0). Pour cette dernière rencontre, l’absence de Neil El Aynaoui a provoqué quelques interrogations. Mais Will Still a balayé les rumeurs de transferts, du moins pour le moment.

Une simple blessure pour Neil El Aynaoui

Interrogé à l’issue du match contre OH Louvain, Will Still a répondu à une question portant sur les absences de Jimmy Cabot, Salis Abdul Samed et Neil El Aynaoui. Et l’ancien entraîneur du Stade de Reims a rassuré, affirmant que la non-présence des trois joueurs n’était liée qu’à des pépins physiques : « Tous les trois ont eu des petits pépins mais rien d’alarmant, ils rejoindront le groupe en stage dès lundi » a-t-il expliqué pour Lensois.com.

Une offre de l’AS Monaco pour El Aynaoui

L’absence de Neil El Aynaoui a beaucoup inquiété les supporters lensois, à l’heure où le milieu de terrain serait la cible de l’AS Monaco. Ce samedi, Foot Mercato indiquait que les Monégasques avaient formulé une offre de 15M€ pour le joueur de 23 ans. Le média précise que les Sang et Or en voudraient 25M€.