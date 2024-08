Transferts : Le PSG balance sur son mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG ne s’est pas montré particulièrement actif pour l’instant sur le marché des transferts avec quatre nouvelles recrues seulement, mais Luis Enrique semble malgré tout très satisfait de son effectif actuel. L’entraîneur espagnol a fait le point à ce sujet en conférence de presse jeudi.

Après Matvey Safonov, João Neves, Willian Pacho et Désiré Doué, qui viendra garnir les rangs du PSG dans cette dernière ligne droite du mercato estival ? Le club de la capitale a perdu Gonçalo Ramos sur blessure pour les trois prochains mois, et il est donc question de l’arrivée d’un nouvel attaquant avant la fermeture du marché. Interrogé en conférence de presse jeudi, Luis Enrique a d’ailleurs tout indiqué qu’il n’était pas contre l’arrivée d’autres renforts au PSG dans les prochains jours.

Le PSG reçoit un coup de main, l’histoire se répète ! https://t.co/VcPOgnM7Nw pic.twitter.com/b7V28BeNbi — le10sport (@le10sport) August 23, 2024

« Nous sommes ouverts »

« Gonçalo Ramos s’est blessé, c’est dommage et triste mais ça ne change rien. J’ai une très grande confiance en mon équipe. Mais le président, Luis Campos et moi sommes ouverts à l’amélioration de notre équipe mais c’est très difficile à trouver parce que nous avons déjà un effectif de très haut niveau », a indiqué l’entraîneur espagnol du PSG.

« Aucune urgence »

Mais pas question pour autant de mettre la pression sur sa direction pour Enrique, qui dresse un premier bilan positif de ce mercato estival 2024 : « Nous n’avons aucune priorité ni aucune urgence. On observe ce mercato et on regarde si un joueur apparaît à un prix normal. Nous avons déjà une équipe. Notre mercato s’est effectué avec des joueurs prometteurs, peut-être pas connus pour vous. On reste ouverts jusqu’à la dernière minute. Un prix élevé peut parfois devenir un problème parce que cela mettre la pression », poursuit le technicien espagnol. Voilà qui est clair, le PSG affiche une grande sérénité pour la fin du mercato estival.