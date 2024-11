Transferts - JO Paris 2024 : L'OM réactive une piste alléchante !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Médaillé d’argent lors des JO de Paris 2024 cet été, Kiliann Sildillia a connu un mercato agité, lui qui était proche d’une signature en faveur de l’OM. Finalement resté à Fribourg, le latéral droit de 22 ans pourrait atterrir à Marseille cet hiver, alors que le club phocéen a repris les discussions avec le club allemand pour le joueur formé à Metz.

Après un été très animé marqué par l’arrivée de Roberto De Zerbi et par une flopée de nouveaux joueurs, l’OM réalise un début de saison intéressant. Si le technicien italien a réussi à remettre le club phocéen sur de bons rails, Marseille affiche également quelques limites assez visibles. Le mercato hivernal peut-il permettre à Pablo Longoria et aux siens de continuer la révolution entamée cet été ?

L’OM relance la piste Kilian Sildillia

A en croire les dernières indiscrétions de l’Equipe, l’OM pourrait se montrer très offensif au cours du mois de janvier. Et pour cause, Roberto De Zerbi aurait déjà identifié certains chantiers d’améliorations. Le coach italien, qui a récemment parlé avec sa direction, aimerait des recrues au poste de latéral droit, de défenseur axial droit, et d’axial gauche. Après l’avoir manqué de peu cet été, l’OM a d’ailleurs relancé la piste menant à Kiliann Sildillia.

Les discussions avancent bien avec Fribourg

D’après l’Equipe, les discussions entre l’OM et Fribourg ont été relancées concernant le latéral droit de 22 ans tout proche de signer à Marseille lors du mercato estival. Le quotidien sportif précise ce vendredi que ces dernières avancent de manière plutôt positive. A suivre de près...