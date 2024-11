Mercato - OM : Nouveau buteur pour De Zerbi, son club sort du silence !

Axel Cornic

Ancien joueur de Roberto De Zerbi du côté de Sassuolo, Giacomo Raspadori est peu utilisé cette saison au Napoli et il n’a pas fallu attendre longtemps pour voir son nom animer les débats de mercato. C’est notamment le cas à l’Olympique de Marseille, qui cherche des renforts offensifs et qui pourrait lui permettre de relancer sa carrière.

Les arrivées d’Elye Wahi et de Neal Maupay lors du dernier mercato n’ont pas totalement satisfait à l’OM et pour ne rien arranger, Faris Moumbagna s’est gravement blessé. Une situation qui pourrait pousser les Marseillais à agir sur le mercato, avec la fenêtre de janvier qui ouvrira ses portes dans un tout petit peu plus d’un mois. Et une piste a pris de l’ampleur ces derniers jours avec Giacomo Raspadori, ancien protégé de Roberto De Zerbi à Sassuolo qui ne trouve pas beaucoup d’espace du côté de Naples cette saison.

« J'ai l'intention de renforcer le Napoli et non de l'affaiblir »

Faudrait encore que le Napoli le laisse filer vers l’OM ! Interrogé sur la situation de son attaquant ce vendredi, Antonio Conte s’est montré très clair. « Pour Jack, il en va de même pour les autres. C'est un joueur fort, j'ai l'intention de renforcer le Napoli et non de l'affaiblir, cela doit être clair pour tout le monde pour le présent et pour l'avenir » a expliqué le coach napolitain, en conférence de presse.

« C'est difficile de donner du temps de jeu »

« On ne participe qu'au championnat, les garçons n'ont pas de possibilité d'autres éclats dans d'autres compétitions » a précisé Conte, visiblement pas enclin à laisser filer Giacomo Raspadori cet hiver. « C'est difficile de donner du temps de jeu même si on ne voit pas Raspadori comme un titulaire, c'est peut-être lui qui est plus utilisé que les autres. Il grandit, j'ai ma propre idée sur Giacomo et je suis très content ».