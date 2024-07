Transferts - Aubameyang : Les immenses regrets de l’OM ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C’est désormais officiel, Pierre-Emerick Aubameyang n’est plus un joueur de l’OM. Alors qu’il avait encore un an de contrat, le Gabonais a cédé aux sirènes de l’Arabie Saoudite, signant ce jeudi avec le club d’Al-Qadsiah. D’un point de vue économique, ce départ d’Aubameyang fait les affaires de l’OM, bien que le club phocéen aurait aimé plutôt se débarrasser d’autres joueurs.

Auteur de 30 buts la saison dernière avec l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang a réalisé une saison XXL sur la Canebière. Pour autant, malgré l’importance du Gabonais, son transfert a été bouclé à l’occasion de ce mercato estival. A l’instar de Neymar ou Cristiano Ronaldo, PEA a à son tour rejoint l’Arabie Saoudite. Une grosse perte sportive forcément pour l’OM, qu’il faut toutefois relativiser avec l’aspect économique. En effet, Aubameyang va rapporter une petite indemnité de transfert et son salaire colossal va donc être économiser.

« Tu n’arrives pas à vendre ceux que tu veux »

L’OM s’est donc résolu à vendre Pierre-Emerick Aubameyang à l’occasion de ce mercato estival. Une vente à contre-coeur pour le club phocéen ? Pour Football Club de Marseille, Mathieu Grégoire, journaliste pour L’Equipe, a expliqué que l’OM aurait aimé garder Aubameyang et vendre d’autres joueurs indésirables : « C’est le foot, tu n’arrives pas à vendre ceux que tu veux. C’est souvent le cas. C’est souvent les joueurs que tu as envie de garder qui partent et entre guillemets, ceux que tu considères comme des boulets, avec tout le respect que j’ai pour eux parce que Gigot, Clauss, Veretout ne sont pas des boulets pour moi, c’est eux que l’OM aurait aimé vendre ».

« C’est pareil pour Iliman Ndiaye »

« C’est pareil pour Iliman Ndiaye. C’est là que les agents ont bien travaillé en amont. Ça se libère plus facilement qu’un Ismaïla Sarr ou un autre. Vas y on y va, même si on aurait aimé le garder », a-t-il ajouté alors qu’Iliman Ndiaye a lui été récemment vendu par l’OM à Everton.