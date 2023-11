Transfert surprise au PSG, c'est le soulagement

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Son avenir était inéluctable, mais le timing a de quoi surprendre. Ce mercredi soir, le PSG a officialisé le transfert définitif de Gonçalo Ramos, prêté par Benfica l’été dernier. Un signe de la bonne santé financière du club de la capitale, tandis que dans le camp portugais, on souffle un grand coup après cette décision. Explication.

Il n’y a plus le moindre doute possible pour l’avenir de Gonçalo Ramos. Arrivé l’été dernier sous la forme d’un prêt en provenance de Benfica, l’attaquant a vu son option d’achat levée par le PSG ce mercredi. Un timing pour le moins inattendu qui permet aux dirigeants parisiens de régler dès maintenant ce dossier, preuve de la bonne santé financière du club de la capitale, renflouant ses caisses lors du mercato avec les départs de Neymar ou encore Marco Verratti. Dans la camp portugais, cette décision est en tout cas très bien accueillie.

Benfica peut souffler

Comme l’explique Foot Mercato , Benfica s’enlève une épine du pied avec le transfert définitif de Gonçalo Ramos au PSG. En empochant dès maintenant les 65M€ (hors bonus) qui correspondent au montant de son option d’achat, la formation portugaise peut aborder sereinement le reste de la saison, sans avoir le besoin de vendre avant le terme de l’exercice en cours dans le but d’équilibrer les comptes.

« C’est un joueur très important pour l'équipe »