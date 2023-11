Un transfert prend forme au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, le PSG pourrait tenter de recruter un ou deux joueurs afin de peaufiner son effectif. Un latéral gauche pourrait ainsi être ciblé et Luis Campos apprécierait le profil de Rayan Aït-Nouri. D'ailleurs, Wolverhampton aurait déjà identifié son successeur, ce qui laisse supposer qu'un transfert de l'international algérien est bien envisageable.

Le mercato d'hiver ouvrira ses portes dans à peine plus d'un mois, et le clubs sont déjà actifs en coulisses. C'est le cas du PSG qui cherchera à apporter quelques retouches à un effectif totalement chamboulé l'été dernier. Dans cette optique, un latéral gauche pourrait être recruté.

Le PSG dans la course pour Aït-Nouri ?

Et selon les informations de 90min , le profil de Rayan Aït-Nouri plaît notamment au PSG qui l'observerait depuis quasiment un an. Un transfert qui pourrait être facilité par la proximité entre Luis Campos et Jorge Mendes dont l'influence à Wolverhampton n'est plus à démontrer. Néanmoins, le PSG devra affronter la concurrence de Liverpool, Manchester City, la Juventus, l'OGC Nice et surtout Chelsea.

Wolverhampton a déjà trouvé son remplaçant