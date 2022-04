Mercato - OM

Transfert - Olympique de Marseille : Ça s’emballe pour Junior Sambia !

Publié le 22 avril 2022 à 20h30 par Alexis Bernard

Pisté par l’Olympique de Marseille pour un transfert l’hiver dernier, Junior Sambia (25 ans) arrive en fin de contrat du côté de Montpellier. Et les clubs intéressés par le défenseur du MHSC semblent se préciser un peu plus à l’approche de cette fin de saison 2021-2022. Voici les noms !

Junior Sambia arrive à un carrefour de sa carrière. Le défenseur du Montpellier Hérault Sport Club est en fin de contrat et ne prolongera pas avec le club dont il porte les couleurs depuis l’été 2017. Chassé par l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato hivernal, alors qu’il ne lui restait plus que six mois de contrat, Junior Sambia aurait pu faire l’objet d’un transfert de dernière minute. Finalement, l’OM n’a pas bougé, préférant attendre le mercato estival pour se décider. Selon nos sources, Pablo Longoria surveille toujours le profil de Sambia, mais le Montpelliérain n’est plus une priorité pour la cellule de recrutement marseillaise.

Strasbourg et Crystal Palace sont là

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com , Junior Sambia est sur les tablettes d’un club français et d’une écurie anglaise. En Ligue 1, c’est le Racing Club de Strasbourg qui lorgne sur la polyvalence de Sambia, capable d’évoluer en défense comme au milieu du terrain. Après avoir obtenu la signature de Thomas Delaine (Metz, libre de tout contrat) pour son côté gauche, Julien Stéphan pourrait également faire une belle affaire pour le flanc droit avec Junior Sambia. D’autant plus que Strasbourg va perdre Anthony Caci, en partance pour le club allemand de Mayence. Mais la concurrence étrangère est là dans cet actif dossier Sambia, avec Crystal Palace du coach Patrick Viera, qui maintien avec succès son équipe en Premier League.

La Fiorentina aussi ?

Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, sur Twitter , un troisième club serait également dans la danse. Il s’agirait de la Fiorentina, pensionnaire de Série A, qui regarde également Lilian Brassier (Brest). Une chose est sûre, l’OM ne semble plus en pole position dans le dossier Sambia, avec d’autres pistes en tête. Une tendance confirmée par le journaliste de France Bleu Hérault , Bertrand Queneutte : « Je ne sais pas qui à Marseille a sorti que le joueur s’y était déjà engagé. J’ai encore eu son entourage que je connais bien, son nouvel agent ne vise absolument pas l’OM. Tout le monde est lucide. Marseille la saison prochaine, c’est la Ligue des Champions, même en doublure, le Junior Sambia actuel n’ambitionne pas d’aller à l’OM . »