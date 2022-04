Mercato - OM

EXCLU - Mercato - OM : Deux clubs poussent pour Junior Sambia

Publié le 7 avril 2022 à 19h55 par Alexis Bernard mis à jour le 7 avril 2022 à 19h57

En fin de contrat, Junior Sambia se voit chaudement courtisé par un club de Ligue 1 et un autre de Premier League. Intéressé cet hiver, l’OM reste positionné.