Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une star de Xavi vers un transfert XXL ?

Publié le 22 avril 2022 à 20h00 par La rédaction

Indispensable au FC Barcelone, Frenkie de Jong serait dans les petits papiers d’Erik ten Hag, qui le voudrait à Manchester United la saison prochaine.

Membre de l’épopée européenne de l’Ajax Amsterdam en 2019, Frenkie de Jong a rejoint le FC Barcelone à la suite de cette aventure contre un chèque de 75M€ plus 11M€ de bonus. Désormais, l’international néerlandais est l’un des cadres de la formation de Xavi, et a été utilisé à 42 reprises cette saison. Toutefois, alors qu'il fait le bonheur des Blaugrana , le joueur de 24 ans est déjà très expérimenté et possède beaucoup de talent, ce qui en fait une cible de choix pour renforcer son entrejeu. Manchester United l’a bien compris, et souhaiterait enrôler le milieu de terrain.

Manchester United s’intéresse à Frenkie de Jong