Transfert historique au RC Lens, il vide son sac

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après Loïs Openda, le RC Lens a trouvé son nouveau buteur. Auteur de 19 buts en Ligue 1 la saison dernière sous les couleurs de Montpellier, Elye Wahi a accepté l'offre lensoise et disputera la Ligue des champions dans les prochains jours. Ce vendredi, le buteur a justifié son arrivée dans le nord de la France.

Ce mercato d'été a été celui de tous les records pour le RC Lens. Le club nordiste a enregistré sa plus grosse vente, celle de Loïs Openda (50M€), mais aussi son plus grand achat, celui d'Elye Wahi (35M€). Auteur de 19 buts la saison dernière sous le maillot de Montpellier, le buteur ne regrette aucunement son choix, lui annoncé à Chelsea, mais aussi à l'Eintracht Francfort. Dans un entretien accordé à L'Equipe, Wahi a justifié son transfert au RC Lens.

Il confirme un transfert «historique» au RC Lens https://t.co/2lXPsCJEq6 pic.twitter.com/jp4M6yZzwb — le10sport (@le10sport) September 8, 2023

Wahi justifie son arrivée au RC Lens

« Je me suis surpris moi-même. Mon premier objectif était de rester en France, donc je pense avoir fait le bon choix. Au tout départ, il n'y avait pas de clubs français, un peu Monaco seulement. Au fur et à mesure du temps, Lens est venu et on a réussi à s'entendre (...) Ce mercato a aussi été particulier avec les Saoudiens qui sont arrivés sur le marché. Mais non, franchement, ça ne m'a pas trop traversé l'esprit parce que je me suis toujours dit que ça serait bien de rester en France. J'avais besoin d'une étape » a lâché Wahi.

Wahi tacle Montpellier