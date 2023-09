Il confirme un transfert «historique» au RC Lens

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dauphin du PSG et donc qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des champions, le RC Lens en a profité pour vivre un été historique. Dans cette optique, les Sang-et-Or ont notamment recruté Elye Wahi pour 35M€, bonus compris. L’international espoirs est devenu le joueur le plus cher de l’histoire lensoise sur le mercato. Mais il est également devenu la plus grosse vente de l’histoire du MHSC qui a réalisé «un marché des transferts historique» pour Bernard Lions.

Après le départ de Loïs Openda, qui a permis au RC Lens de récupérer 50M€, la quête d'un nouvel avant-centre aura été longue. Et les Sang-et-Or ont finalement décidé de miser sur Elye Wahi, recruté pour 35M€, bonus compris. Et comme le souligne Bernard Lions, journaliste de L'EQUIPE , ce transfert est historique aussi bien pour les Lensois que pour le MHSC.

Mercato : L’été de tous les records pour le RC Lens https://t.co/PG2FUyhAdP pic.twitter.com/zAgtdjCdN1 — le10sport (@le10sport) September 6, 2023

Lens bat tous les records avec Wahi...

« Laurent Nicollin voulait 35M€. Le président du Montpellier Hérault SC a obtenu 35M€. En vendant Elye Wahi à ce prix à Lens, plus Stephy Mavididi à Leicester pour 7,5M€ (hors bonus), le MHSC a réussi un marché des transferts historique en matière de ventes. Cette manne financière lui offrira une marge de manœuvre pour gérer au mieux le mercato d’hiver, où il lui faudra pallier l’absence de trois de ses quatre titulaires en défense pour cause de Coupe d’Afrique des nations (Sacko, Kouyaté et Sylla) », écrit le journaliste dans son édito pour L’EQUIPE .

... et contribue au mercato historique du MHSC