Luis Enrique - PSG : Le Qatar annonce du lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG a décidé de mener une révolution en chamboulant totalement son effectif, confié à un nouvel entraîneur, à savoir Luis Enrique. Le technicien espagnol a effectivement débarqué alors qu'il était libre de tout contrat. Et depuis le début de saison, sa méthode semble d'ailleurs porter ses fruits. Et Nasser Al-Khelaïfi ne dissimule pas sa choix.

Après une saison plus que poussive, sauvée par l'obtention du titre en Ligue 1, le PSG a décidé de se séparer de Christophe Galtier après seulement une saison sur le banc parisien. Pour le remplacer, le club de la capitale a décidé de miser sur Luis Enrique, libre depuis son départ de la sélection espagnole à l'issue de la Coupe du monde au Qatar. Et les débuts de l'ancien coach du FC Barcelone au PSG sont déjà convaincants puisque sa méthode semble déjà assimilée par les joueurs après seulement quatre matches. Les victoires contre Lens (3-1) et l'OL (4-1) ont notamment marqué les esprits. Et Nasser Al-Khelaïfi est très satisfait.

Mauvaise surprise pour une recrue du PSG... https://t.co/wx5Dt9DfRW pic.twitter.com/M5o3kXWD46 — le10sport (@le10sport) September 7, 2023

«Je suis heureux de voir jouer le PSG en ce moment»

Réélu à la présidence de l'Association européenne des clubs (ECA), le dirigeant qatari s'est confié au micro de RMC Sport avant de se réjouir du début de saison réalisé par le PSG : « Moi aussi je suis heureux de voir jouer le PSG en ce moment, du début de saison avec notre coach. On a beaucoup souffert ces dernières années, on veut vraiment voir notre équipe jouer au foot ».

«On n'est pas encore au top niveau mais on est content»