Nouveau chouchou du PSG, il hallucine après son transfert

Manuel Ugarte impressionne depuis sa signature au PSG qui n’avait pas hésité à lâcher 60M€ pour le recruter en début de mercato. Déjà indispensable dans le système de Luis Enrique, l’international uruguayen est lui même surpris de la rapidité avec laquelle il s’est intégré à Paris.

Cet été, le PSG a lancé son mercato notamment en recrutant Manuel Ugarte pour renforcer son milieu de terrain. Le club de la capitale n'a pas hésité à débourser 60M€ pour attirer le joueur du Sporting CP qui n'a toutefois pas mis longtemps avant de faire taire les critiques concernant son prix. Présent en Uruguay à l'occasion des deux matches de la Celeste contre le Chili et l'Equateur, Manuel Ugarte n'a pas hésité à se dire surpris par la vitesse de son intégration au PSG.

Ugarte s'enflamme pour ses début au PSG

« L'adaptation a été très rapide et j'ai été surpris parce que c'est un club gigantesque. Mais je me suis senti très confiant, même si je dois continuer comme ça. Je dois apprécier le club dans lequel je suis. Je connais les responsabilités qui m'incombent et je sais que de bonnes performances en club vous donnent plus de chances en équipe nationale. C'est génial, je suis très heureux et j'ai hâte d'y être », assure le néo-Parisien en conférence de presse. Des propos qui font écho à ceux qu’il tenait déjà ces derniers jours.

«Je sens que maintenant je suis très bien»