Transfert historique au PSG, il raconte tout !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2011, le PSG a bouclé le transfert de Javier Pastore. Pour s'offrir les services de l'Argentin, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi aurait déboursé environ 42M€. Ce qui était un record à cette époque. Interrogé sur sa signature au PSG, Javier Pastore s'est prononcé sur le prix de l'opération.

Alors que le Qatar a racheté le PSG le 30 juin 2011, Javier Pastore a débarqué à Paris près d'un mois plus tard. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a fait le nécessaire pour arracher le milieu offensif argentin à Palerme.

Le PSG a déboursé 42M€ pour recruter Pastore

Pour faire plier la direction de Palerme, le PSG a signé un chèque d'environ 42M€. Une somme record à cette époque. Lors d'un entretien accordé à Flash Score, Javier Pastore s'est prononcé sur le prix de son transfert vers le PSG.

«Il s'agissait d'une somme record pour le PSG»

« Le transfert historique au PSG ? À l'époque, il s'agissait d'une somme record pour le PSG, où j'arrivais en tant que première acquisition majeure sous l'égide des Qataris. Ils ont tellement cru en moi et, avec Palerme, c'est l'équipe que je continue de suivre avec passion. Avez-vous ressenti de la pression en raison de l'énorme somme dépensée pour votre contrat ? Absolument pas. En fait, sur le terrain, je n'ai jamais ressenti de pression, j'ai toujours joué comme je venais, de manière naturelle. Je ne pensais qu'à jouer, je ne sentais presque rien autour de moi, même si, en regardant les photos, je me rends compte que j'ai vécu de très grands moments sur le plan footballistique. Vous serez bientôt à Paris pour retrouver les fans, la véritable essence du football. Pour paraphraser le titre du livre de votre compatriote Diego Maradona (Je suis le Diego du peuple), vous sentez-vous aussi comme un tel joueur ? (Rires) Comment ne pas être proche des gens qui vous aiment pour ce que vous aimez faire ? Nous, les footballeurs, nous devons beaucoup aux supporters, parce qu'ils nous apprécient en tant que tels. Nous ne serions personne sans les gens, et c'est pourquoi j'aime être entouré de supporters. C'est une récompense que nous nous donnons les uns aux autres », a confié Javier Pastore (35 ans), sans club depuis l'été 2023.