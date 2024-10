L’OM fait rêver l’équipe de France, voilà la preuve !

Thomas Bourseau

Entre l’OM et l’équipe de France, il y a eu plusieurs collaborations depuis le début de l’ère Didier Deschamps en 2012. Paul Pogba est annoncé avec insistance du côté de l’Olympique de Marseille et a déjà fait part de son attachement au club phocéen auparavant. Même son de cloche pour Antoine Griezmann, qui a tout juste annoncé sa retraite internationale. Wesley Fofana et Matteo Guendouzi ont tous deux l’OM dans un coin de leur tête...

L’Olympique de Marseille est le premier et unique club encore à ce jour à avoir soulevé la Ligue des champions en 1993. Sous la présidence de Bernard Tapie, l’OM empilait les trophées et s’est bâti une véritable réputation en France et ailleurs. Les supporters survoltés du club phocéen mettent d’ailleurs le feu à l’Orange Vélodrome, de quoi impressionner les joueurs de l’équipe adverse comme Thiago Silva le dévoilait notamment en interview en 2018 au cours de ses huit saisons passées au PSG. « L’ambiance du Maracana? C’est une chose incroyable. J’ai déjà joué dans de grands stades, mais le Maracana est le jardin de ma maison. J’ai déjà joué dans différents stades qui transmettent une ambiance fantastique propre au Maracana. San Siro, Bernabeu, le Vélodrome pour le Clasico ».

Pogba : «L’OM ? Mon père était fan. Moi aussi j’étais fan de Marseille»

En France, l’OM et son antre mythique en font rêver plus d’un. Le vestiaire de l’équipe de France n’y fait pas exception. En 2018, à l’occasion d’une interview accordée pour SFR Sports, Paul Pogba avouait avoir un lien fort avec l’Olympique de Marseille qui remonte d’ailleurs à l’enfance.

« L’OM ? Mon père était fan. Moi aussi j’étais fan de Marseille. Après, on regarde un peu moins. C’est un ami qui me force à regarder, donc je regarde tous les matchs de Marseille. Ça a toujours été une équipe que j'ai regardé ».

Pogba aime l’OM et inversement. Mardi soir, pendant l’émission de RMC intitulée Rothen s’enflamme, Patrice Evra révélait avoir discuté avec Medhi Benatia, conseiller sportif de l’Olympique de Marseille. Et le dirigeant marseillais ne ferme clairement pas la porte à la venue de Paul Pogba, sous contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2026, mais dont le contrat pourrait être rompu selon la presse italienne.

«Grizou, il a toujours dit qu’il voulait jouer à l’OM, que le Vélodrome pour lui…»

Paul Pogba n’est pas le seul à avoir le cœur qui bat au rythme des chants des supporters phocéens. Antoine Griezmann, comme Olivier Giroud notamment, n’ont pas caché leur attachement à l’OM par le passé. Le contrat du champion du monde tricolore est sous contrat jusqu’en juin prochain à l’Atletico de Madrid. Annoncé du côté de la Major League Soccer, Griezmann pourrait-il rebondir à l’Olympique de Marseille. D’ailleurs, il apprécie énormément la ferveur de l’Orange Vélodrome selon Dimitri Payet.

« Des amis ou des adversaires m'ont-ils déjà parlé du côté impressionnant du Vélodrome ? Oui, souvent. Que ce soit dans ma carrière ou même en sélection. Beaucoup de gens ne peuvent pas venir à Marseille. Car c’est Marseille et ils sont dans des clubs, on va dire, plus huppés, mais qui rêveraient jouer dans ce Vélodrome. Et qui ont kiffé ça. La première personne qui me vient à l’esprit, c’est Grizou (Antoine Griezmann). Grizou, il a toujours dit qu’il voulait jouer à l’OM, que le Vélodrome pour lui… Et à chaque fois qu’on y allait avec la sélection, il était le plus heureux ».

Wesley Fofana a reçu «l’appel qui l’a touché» de Medhi Benatia

Wesley Fofana est un enfant du pays. Né à Marseille, le jouer de Chelsea n’est cependant pas devenu un minot. En effet, sa formation s’est déroulée du côté de l’ASSE. Et pour autant, l’international français n’a jamais dissimulé son amour pour l’OM. Dernièrement, à l’occasion d’un entretien accordé à Free Foot, le défenseur des Blues est revenu sur le dernier mercato estival et le coup de fil de Medhi Benatia, conseiller sportif de l’Olympique de Marseille.

« J’ai eu un appel qui m’a touché. Ça serait mentir de dire que je ne l’ai pas calculé. C’était Medhi Benatia, de l’Olympique de Marseille, le directeur sportif. Et c’est sûr que ça m’a touché. Je pense que tout le monde sait pourquoi et… J’ai eu une réflexion. Mais voilà, l’objectif à l’heure actuelle c’est de réussir à Chelsea, d’essayer d’enchaîner les matchs, de m’imposer dans mon club ». A l’avenir, le joueur de 23 ans pourrait retrouver l’hexagone et signer à l’Olympique de Marseille si les planètes sont alignées.

L’OM n’a pas quitté le cœur de Matteo Guendouzi

Certes, Matteo Guendouzi est passé par le centre de formation du PSG. Néanmoins, c’est l’OM qui a fait vibrer son cœur lors de son passage au Vélodrome entre l’été 2021 et l’été 2023. En l’espace de deux saisons, Guendouzi a vécu des émotions qui resteront à jamais gravées dans sa mémoire au point où le milieu de terrain de l’équipe de France se verrait bien y faire son come-back comme révélé à Free Foot.

« Un retour à l’OM ? Ça peut être une belle opportunité dans le futur. C’est un club que j’ai dans mon cœur. Ça, tout le monde le sait. J’ai passé deux magnifiques saisons là-bas. J’aurais aimé gagner un trophée pour les supporters, pour le club, parce qu’ils le méritent et j’espère qu’ils en gagneront, que ce soit cette saison ou dans le futur ».