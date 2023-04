Transfert annoncé pour une pointure, la mise au point de l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lié, pour l'instant, à l'OM jusqu'en juin prochain, Alexis Sanchez a la possibilité d'étirer son bail d'une saison. Mais avant d'activer cette option, l'international chilien réclamerait des garanties sportives et financières. Malgré ces contraintes, le club phocéen se montrerait toujours aussi serein dans ce dossier, qui pourrait s'étirer jusqu'au prochain mercato estival.

Arrivé à l'OM en provenance de l'Inter lors du dernier mercato estival, Alexis Sanchez est l'une des grandes satisfactions de cette saison olympienne. Véritable leader sur le terrain et en dehors, l'international chilien est vite parvenu à faire l'unanimité dans le vestiaire, qui aimerait compter sur lui la saison prochaine. Mais pour l'heure, Alexis Sanchez n'aurait pris aucune décision. Le joueur réclamerait des garanties sportives et financières pour rester. « J’ai très envie de rester mais je veux gagner, je ne suis pas ici pour finir quatrième ou troisième, ou même deuxième pour aller en Ligue des champions, confiait-il début mars. Je veux jouer dès le premier jour pour être champion et gagner des titres ! » avait déclaré l'ancien du Barça en conférence de presse.

« Il est heureux à l’OM »

Alors que le suspense est à son comble dans ce dossier, son agent avait jeté un indice sur son futur. « À l’OM, ils sont contents et envisagent de le garder. Il est heureux à l’OM, c’est un grand club, mais il y a du temps et nous analyserons les choses. C’est sûr qu’il va continuer en Europe » avait déclaré Fernando Felicevich.

L'OM se dit « très serein » dans ce dossier