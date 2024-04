Transfert à 18M€, c’est imminent pour l’OM

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, Matteo Guendouzi a fait ses valises, quittant l’OM pour s’envoler pour la Serie A. Voilà désormais l’international français du côté de la Lazio. C’est sous la forme d’un prêt avec option d’achat que Guendouzi a rejoint Rome, mais d’ici peu, cela pourrait se transformer en transfert définitif. Explications.

Une fois n’est pas coutume, ça a beaucoup bougé au sein de l’effectif de l’OM lors du dernier mercato estival. Au rayon des départs, on a notamment assisté à celui de Matteo Guendouzi. Plus forcément en odeur de sainteté à Marseille, l’international français s’est envolé pour Rome et la Lazio. Si l’opération a été bouclée sous la forme d’un prêt avec option d’achat, le transfert définitif de Guendouzi serait imminent.

Bientôt un transfert définitif pour Guendouzi ?

D’ici peu, Matteo Guendouzi pourrait devenir un joueur de la Lazio à part entière avec cette option d’achat dans son contrat. Une option d’achat de 13M€ + 5M€ de bonus. TMW en a d’ailleurs dit plus sur celle-ci, révélant qu’elle sera levée à condition que la Lazio termine dans les 12 premiers de la Serie A. Et cela serait en passe d’être acté.

Top 12 assuré pour la Lazio ?

Ce vendredi, la Lazio s’est facilement imposée face à La Salernitana à domicile (4-1). Un succès qui permet aux Romains d’intégrer le Top 7 de la Serie A. Et comme l’explique le média transalpin, si Cagliari venait à perdre contre l’Inter Milan dimanche, la Lazio serait assurée de terminer dans les 12 premières places et actant ainsi le transfert de Matteo Guendouzi.