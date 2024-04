Guendouzi se fait détruire en Italie !

Thomas Bourseau

Ayant fui l’OM où il n’avait pas un grand temps de jeu sous Igor Tudor, Matteo Guendouzi s’est relancé à la Lazio l’été dernier. Néanmoins, ses performances n’ont certainement pas convaincu Radja Nainggolan. L’ex de la Roma et de l’Inter a démonté en direct l’international français.

Matteo Guendouzi a quitté l’OM lors de la dernière intersaison pour s’engager en faveur de la Lazio. Le club romain s’est entendu avec l’Olympique de Marseille pour un prêt avec option d’achat obligatoire fixée à 13M€ avec 5M€ de bonus.

«Guendouzi ne sait que courir. Pour moi, c'est une pipe»

Et bien qu’il soit satisfait de son premier exercice à la Lazio comme il l’a confié lors de diverses interviews, Matteo Guendouzi ne fait pas l’unanimité. D’ailleurs, invité à s’exprimer sur l’émission Controcalcio via Twitch , Radja Nainggolan n’y est pas allé par quatre chemins à son sujet. « Guendouzi ne sait que courir. Pour moi, c'est une pipe. Je le dis comme ça. Vous faites partir quelqu'un comme Milinkovic-Savic et vous le remplacez par quelqu'un comme ça ? Il ne fait pas du bien, il fait mal à la Lazio. ».

Mercato : Payet, Guendouzi… L’OM se fait tacler ! https://t.co/h9Q9HVw7FR pic.twitter.com/QxMlNEfCPE — le10sport (@le10sport) April 10, 2024

«Citez-moi une de ses qualités»