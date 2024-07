Surprise, Guardiola s’invite dans le mercato de l’OM ?

Axel Cornic

Le mercato de l’Olympique de Marseille avance doucement mais surement et après Mason Greenwood, une nouvelle recrue est annoncée avec Pierre-Emile Højbjerg. Le milieu de terrain franco-danois de 28 ans passé par le Bayern Munich, devrait quitter Tottenham pour une indemnité de 15M€ et devenir le quatrième coup de l’été marseillais.

On n’arrête plus l’OM ! Avec l’arrivée de Roberto De Zerbi un tout nouveau projet démarre et Pablo Longoria semble bien décidé à lui offrir les moyens de ses ambitions. Près de 48M€ ont ainsi déjà été dépensés et ce n’est pas fini, puisque d’autres recrues sont annoncées.

Mercato - OM : Coup de théâtre pour ce transfert https://t.co/2LF76Daktd pic.twitter.com/vCMGlzjQWn — le10sport (@le10sport) July 22, 2024

Højbjerg à l’OM...

C’est le cas avec Pierre-Emile Højbjerg, international danois de mère française, qui pourrait bien être le prochain coup du mercato estival. Plusieurs sources annoncent un transfert à 15M€ alors qu’il ne lui reste qu’un an de contrat avec Tottenham et il ne manquerait plus qua la signature, pour que son arrivée à l’OM soit officielle.

Sur le conseil de Guardiola ?

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, ce dossier aurait été influencé par un certain Pep Guardiola. Proche de Roberto De Zerbi et ancien du Bayern Munich, l’actuel coach de Manchester City aurait dîné avec son homologue de l’OM au début de mois de juillet. Les deux en auraient profité pour parler d’Højbjerg, que l’Espagnol a vu grandir en Bavière.