Skriniar, Vitinha, Malcom… Toutes les infos mercato du 30 janvier

Alors que le mercato hivernal fermera bientôt ses portes, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations dans cette dernière ligne droite du marché des transferts.

Le PSG va revenir à la charge pour Skriniar

Alors que Milan Skriniar a déjà trouvé un accord contractuel avec le PSG, la direction du club de la capitale semble déterminée à boucler son arrivée dès cet hiver ! Selon les révélations de la Gazzetta dello Sport , le PSG aurait informé l'Inter, via des intermédiaires, qu'une ultime proposition serait transmise avant la clôture du mercato hivernal pour un transfert de Skriniar. RMC Sport rappelle de son côté que le club italien en réclame 20M€.



L'OM fonce sur Vitinha pour oublier Moffi

Après avoir mis le paquet ces derniers jours sur Terem Moffi qui a refusé ce challenge, l'OM change totalement son fusil d'épaule en cette fin de mercato. La Provence confirme l'existence de la piste Vitinha (22 ans)), le buteur portugais de Braga. Selon les révélations du Parisien, le club lusitanien réclame pas moins de 30M€ pour envisager un transfert de Vitinha, mais l'OM ne semble pas disposé à aller au-delà de 20M€. Et de son côté, L'EQUIPE indique que l'entourage du buteur portugais est très réceptif à cet intérêt de Pablo Longoria.



Le PSG négocie un prêt pour Malcom, ça coince

L'EQUIPE fait également le point dans ses colonnes du jour sur l'avancée de la piste Malcom au PSG, et indique que le Zénith Saint-Pétersbourg réclame un transfert sec ou un prêt avec obligation d'achat à payer l'été prochain pour l'attaquant brésilien. Mais dans l'état actuel des choses, le PSG n'est pas en mesure de formuler une telle proposition, et Luis Campos fait le forcing pour négocier un prêt avec option d'achat classique. Malcom est encore loin du PSG...



Galtier attend du renfort au PSG