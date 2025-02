Salah - PSG : L'indice qui confirme son transfert !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est plus un secret, le nom de Mohamed Salah revient clairement avec insistance du côté du PSG et de l’Arabie Saoudite. Alors que son contrat avec Liverpool expire à l’issue de la saison, l’Égyptien pourrait quitter les Reds. D’ailleurs, le club anglais aurait d’ores et déjà identifié le remplaçant idéal du « Pharaon ».

Le mercato estival risque d’être très animé pour Mohamed Salah. Considéré comme le meilleur joueur du monde à l’heure actuelle, l’ailier droit de Liverpool voit son bail expirer en juin prochain. Il y a plusieurs mois, l’Equipe liait le nom de la star égyptienne au PSG, le joueur étant notamment plutôt proche du président parisien Nasser Al-Khelaïfi. Quoi qu’il en soit, Salah est également surveillé de près par l’Arabie Saoudite, qui lui fait de l’œil depuis plusieurs mercato désormais.

Salah va quitter Liverpool ?

Mais le numéro 11 des Reds pourrait également rester à Liverpool. Cependant, ses dernières déclarations, notamment auprès de TNT Sports, ressemblent fortement à des débuts de message d’adieux. « Je veux que les supporters se souviennent que j’ai tout donné, pour eux et pour la ville. J’ai répondu présent, je ne me suis pas économisé. J’ai juste pris plaisir à jouer et je me suis donné à fond. Je veux juste qu’ils se souviennent que j’ai été là pendant huit ans et que j’ai tout donné. »

Les Reds foncent sur Isak

Quant à une question sur une éventuelle prolongation, Salah reste impassible : « Il n’y a pas de nouvelles. Je ne pense qu’à la Premier League, nous verrons à la fin de la saison. » Forcément, cela pousse à la réflexion. Si le PSG pourrait donc potentiellement accueillir l’Égyptien l’été prochain, ça s’active en coulisses du côté de Liverpool. A en croire les dernières indiscrétions de CaughtOffside, les Reds ont ciblé Alexander Isak comme grosse recrue de l’été afin de pallier le départ de sa légende. Reste à savoir à quel prix Newcastle laissera partir le Suédois...