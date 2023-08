Révolution à 200M€ au RC Lens, il annonce du lourd

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le RC Lens va continuer de grandir. Un pool d'investisseurs locaux devrait entrer dans le capital du club nordiste et lui offrir plus de moyens. Une opération qui pourrait faire grimper la valeur du RC Lens jusqu'à 200M€. Ancien membre des Sang et Or, Roger Boli s'est prononcé sur cette arrivée et a annoncé que du bon pour la formation dans les années à venir.

La saison va être chargée pour le RC Lens. Contrairement aux années précédentes, le championnat ne sera pas la seule préoccupation du club nordiste. En terminant deuxième la saison dernière, les hommes de Franck Haise se sont offerts une qualification pour la prochaine Ligue des champions. Cette qualification représente aussi un gros coup économique. Grâce à cette participation, le RC Lens pourrait voir ses recettes grimper. Et en coulisses, le développement du club nordiste se poursuit.

Un nouvel actionnaire au RC Lens

Comme annoncé par la Voix du Nord , le RC Lens va accueillir un actionnaire minoritaire très prochainement. Un pool d'investisseurs locaux devraient investir au sein du club et entrer dans le capitale à hauteur de 200M€. Une opération, qui pourrait bien faire grimper la valeur de la formation à des hauteurs jamais vues. Pour Roger Boli, recordman du nombre de buts au RC Lens, l'arrivée de nouveaux investisseurs pourraient permettre au club de se développer et de grimper dans la hiérarchie.

Le RC Lens dans une « nouvelle dimension » ?