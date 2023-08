Le PSG lâche 60M€ pour son transfert, il hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à densifier son milieu de terrain, le PSG n'a pas hésité à lever la clause libératoire de Manuel Ugarte estimée à 60M€. Une somme très importante qui fait de l'Uruguayen le milieu le plus cher de l'histoire du club de la capitale. Et même l'ancien joueur du Sporting CP reconnaît que «c'est un truc de fou».

Recruté pour 60M€, Manuel Ugarte est devenu le milieu de terrain le plus cher de l'histoire du PSG. Un statut important pour un joueur méconnu du grand public. Interrogé sur le montant de son transfert, l'international uruguayen reconnaît d'ailleurs qu'il a lui-même été impressionné par le montant de son transfert.

«C'est vrai que c'est un truc de fou»

« C'est vrai que c'est un truc de fou, je suis reconnaissant au club d'avoir fait un tel effort. Je sais que j'ai une responsabilité, mais je ne veux pas me mettre la pression car ça peut se retourner contre moi. Je viens avec une énorme envie de jouer, apprendre et travailler. Je vais essayer de rendre sur le terrain. Et j'espère qu'on dira que ces 60M€ en valaient la peine (sourire) », confie-t-il dans une interview accordée à L'EQUIPE .

«Le projet présenté a été un élément clé»