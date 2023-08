Il se lâche sur son transfert au PSG

La rédaction

Recruté pour 60M€ en provenance du Sporting CP, Manuel Ugarte était très convoité sur le mercato, notamment en Premier League où Chelsea a fait le forcing jusqu'au dernier moment. Mais l'international uruguayen a bien opté pour le PSG où il s'est engagé jusqu'en 2028. Un choix qu'il a tenu justifier tout en révélant le projet qui lui a été présenté à Paris.

Cet été, le PSG ne chôme pas sur le marché des transferts et a déjà bouclé plusieurs renforts d'envergure. Au milieu de terrain notamment. Ainsi, le club de la capitale n'a pas hésité à lâcher 60M€ pour arracher Manuel Ugarte au Sporting CP alors que la concurrence était rude dans ce dossier. L'international uruguayen a ainsi justifié son choix.

«Le projet présenté a été un élément clé»

« D'abord car c'est un très grand club, qui vise les plus grands titres. Le directeur sportif (Luis Campos) et le président (Nasser Al-Khelaïfi) m'ont convaincu. Le projet présenté a été un élément clé », révèle Manuel Ugarte dans une interview accordée à L'EQUIPE , avant de poursuivre.

«Un club comme le PSG doit toujours viser tous les trophées»