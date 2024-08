Recruté par Mbappé, il fait une grosse annonce

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Désormais actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen, Kylian Mbappé nourrit de grandes ambitions pour le club normand comme en témoigne le mercato réalisé. Ainsi, Yann M’Vila s’est engagé à Caen alors qu’il était libre de tout contrat. Un très joli coup sur lequel s’est confié l’international français.

Grâce à l'arrivée de Kylian Mbappé dans le capital du club, le Stade Malherbe de Caen se montre optimiste pour sa saison de Ligue 2. Et cela se ressent sur le mercato puisque le club normand a obtenu la signature de Yann M'Vila. L'ancien grand espoir du football français justifie d'ailleurs son arrivée par le projet mis en place.

M'Vila signe à Caen

« Pour le projet. On peut totalement parler d’un projet plus qu’autre chose. L’argent est souvent tabou dans le football mais moi ça n’a jamais été ma motivation première. Je suis venu pour le projet, pour les ambitions du club aussi. Puis pour moi, c’est un challenge personnel que je veux réussir, car j’en ai encore énormément sous le coffre. Et je veux montrer ici, dans mon pays, que je suis capable d’être le joueur que tout le monde a pu connaître et de montrer mon expérience », révèle le nouveau milieu de terrain du SM Caen sur le site officiel du club normand, avant de poursuivre.

«On peut totalement parler d’un projet plus qu’autre chose»

« Un sentiment de revanche ? Oui, je l’ai, mais attention, car il faut réussir à gérer cette revanche sans trop se la mettre en tête. J’ai une femme extraordinaire qui m’aide aussi à redescendre sur terre quand il faut. Je suis quelqu’un qui donne énormément de sa personne, je ne triche jamais, j’aime ce métier et j’aime le football. Mais ce n’est plus la même envie que quand tu as 20 ans et que tu fonces tête baissée, là c’est plus réfléchi. Je sais où je vais (...) Aujourd’hui, j'ai pas mal de cordes à mon arc, surtout l’expérience. Mon but est aussi d’aider les jeunes à ne pas aller dans des chemins qui, moi, m’ont mené à ma perte. Ça va être un rôle de grand frère. Tout part du terrain. Je peux faire tous les médias du monde, etc., tout se passe sur le terrain », ajoute Yann M’Vila.