Real Madrid : Mbappé veut imiter Cristiano Ronaldo !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé et le PSG, c’est terminé. En fin de contrat, le capitaine de l’équipe de France a refusé de prolonger. Et juste avant l’Euro 2024, l’international français a été annoncé comme nouveau joueur du Real Madrid. Le natif de Bondy sera présenté aux supporters le 16 juillet. Et il aurait prévu d’imiter un certain Cristiano Ronaldo.

Kylian Mbappé va démarrer un nouveau chapitre de sa carrière. Après sept ans passés au PSG, l’international français a estimé qu’il était temps pour lui de passer à autre chose. Le capitaine de l’équipe de France a alors refusé de prolonger son contrat qui expirait le 30 juin dernier. Et juste avant l’Euro 2024, la star de 25 ans a été officialisée comme nouveau joueur du Real Madrid.

La date est fixée pour la présentation de Mbappé au Real Madrid

Kylian Mbappé va donc réaliser son rêve d’enfance, puisqu’il a toujours voulu porter la tunique blanche des Merengue. Une date a d’ailleurs été fixée pour sa présentation : le 16 juillet. Le Real Madrid préparerait une cérémonie mémorable. Et le natif de Bondy aurait prévu d’imiter un certain Cristiano Ronaldo.

Mbappé veut marcher dans les pas de Cristiano Ronaldo

Comme le rapporte SPORT, Kylian Mbappé débarquera sur la pelouse du Santiago Bernabéu avec le maillot du Real Madrid de la saison 2024-2025 et le numéro 9 dans le dos comme Cristiano Ronaldo en 2009. Il semblerait que cela soit un désir du joueur, qui va inévitablement marcher dans les pas du quintuple Ballon d’Or. Reste maintenant à voir si Kylian Mbappé connaîtra la même carrière que son idole au Real Madrid.