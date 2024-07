Real Madrid : Mbappé propose son aide à un crack

Jean de Teyssière

Ce mardi 16 juillet était un grand jour pour Kylian Mbappé ! Le capitaine de l’équipe de France a quitté le PSG pour rejoindre le Real Madrid et il a été présenté devant un stade rempli de 80 000 personnes ce mardi matin. Il a ensuite donné sa première conférence de presse et annonce déjà vouloir aider son futur coéquipier, Endrick.

Kylian Mbappé était bien entouré ce mardi lors de sa présentation. Ses parents, bien sûr mais également Zinédine Zidane. La légende française l’avait fait venir en 2012 pour visiter les installations du club espagnol et après un tour d’honneur à envoyer des ballons à ses nouveaux supporters, Kylian Mbappé s’est présenté à la tant attendue conférence de presse de présentation. Il y a abordé de nombreux sujets, dont notamment sa relation avec ses nouveaux coéquipiers.

Mbappé va être rejoint par Endrick

Kylian Mbappé n’est pas le seul grand talent à avoir rejoint le Real Madrid cet été. Le jeune Endrick, 18 ans, doit encore faire ses preuves au plus haut niveau mais il sera lui aussi un joueur du Real Madrid cette saison. Il va arriver au milieu de star et nul doute qu’avec Kylian Mbappé comme mentor, l’attaquant brésilien a tout pour réussir. Et le capitaine de l'équipe de France compte bien rendre service à Endrick...

« Un grand talent »

D’ailleurs, Kylian Mbappé a été interrogé sur l’arrivée imminente d’Endrick au Real Madrid. Le numéro 9 des Merengue est prêt à le prendre sous son aile, comme il l’explique durant sa conférence de presse de présentation : « Je le connais de réputation. Endrick est très jeune mais je suis sûr que c'est un grand talent. Je connais ses capacités. C'est un jeune joueur qui va devoir apprendre et je lui souhaite d'apprendre vite. Je serai disponible pour lui donner des conseils s'il a besoin. Je suis sûr qu'il va aider l'équipe. »