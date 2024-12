PSG : Un transfert plombé à cause... des fast-foods ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2021, Ibrahima Konaté quittait le RB Leipzig pour s'engager du côté de Liverpool. Aurait-il pu à l'époque rejoindre le PSG, lui le natif de Paris ? Visiblement, ce n'était pas une option envisagée pour Konaté, qui a d'ailleurs expliqué le pourquoi du comment concernant le club de la capitale.

Faisant la paire avec Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté fait le bonheur de Liverpool. L'international français a posé ses valises en 2021 chez les Reds, en provenance de Leipzig. D'ailleurs, pour So Foot, Konaté a expliqué à propos de ce transfert : « En général, tu te renseignes avant d'aller quelque part. Mais quand c'est Liverpool, tu n'as pas besoin. Parce que même si Liverpool était dans le coin le plus perdu de l'univers, tu saurais qu'il y a des joueurs de fou là-bas ».

« Trop jeune pour rentrer chez moi »

Relancé sur le fait de savoir s'il aurait pu rejoindre le PSG à l'époque, Ibrahima Konaté a alors été très clair. Le joueur de Liverpool a confié : « Est-ce ça fait le même effet si c'est le PSG qui t'approche ? Non, il y a un décalage, même si le PSG reste un très grand club avec des infrastructures exceptionnelles. Et puis à ce moment-là de ma carrière, je me disais : "Je suis trop jeune pour rentrer chez moi" ».

« Trop proche de mes fast-foods préférés »

« Je me disais que ça pouvait être un frein pour ma carrière, le fait d'être trop proche de ma famille, trop proche des amis, trop proche de mes fast-foods préférés », s'est ensuite justifié Ibrahima Konaté.