Trois cracks arrivent, le PSG avoue tout !

Amadou Diawara

Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Luis Enrique a avoué qu'il était attentif aux joueurs du centre de formation du PSG. D'ailleurs, trois titis du club auraient particulièrement attiré son attention : David Boly (U19), Mahamadou Sangaré (Espoirs) et Axel Tape (Espoirs). A tel point que Luis Enrique pourrait les intégrer dans son groupe dans le futur.

Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique n'hésite pas à faire confiance à des pépites. D'ailleurs, le club de la capitale a lancé un nouveau projet, basé sur la construction d'un groupe jeune et solide, et ce, sans superstar. En plus de recruter des cracks, le PSG envisage de piocher dans son centre de formation pour renforcer son équipe première.

Trois cracks du PSG vont rejoindre l'équipe première ?

Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Luis Enrique a affirmé qu'il observait les pépites du PSG. D'ailleurs, trois d'entre eux auraient tapé dans l'œil du technicien espagnol : David Boly (15 ans, arrière droit, U19), Mahamadou Sangaré (17 ans, avant-centre, Espoirs) et Axel Tape (17 ans, milieu de terrain, groupe Espoirs).

«On est attentif à Boly, Sangaré, Tape»

« Nous sommes toujours ouverts à tous les joueurs du centre de formation. Les joueurs de qualité nous les testons et nous en faisons monter quelques-uns. Les jeunes joueurs doivent s'entraîner pendant des mois et après on leur donne des minutes. Il ne faut pas être trop pressé. On est attentif à Boly, Sangaré, Tape. Ces joueurs ont de la qualité. Quand on les fera jouer ? On verra », a reconnu Luis Enrique, le coach du PSG.