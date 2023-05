PSG : Sur le départ, Lionel Messi envoie un beau message

Benjamin Labrousse

Revenu depuis ce lundi dans le groupe parisien, Lionel Messi semble avoir fait la paix avec le PSG après sa suspension. Mais cet épisode a définitivement scellé l’avenir de la Pulga au sein du club de la capitale. Et alors que le FC Barcelone pousse pour le signer en juin prochain, l’Argentin a tenu à livrer un beau message à son ami Sergio Busquets.

Lionel Messi retournera-t-il au FC Barcelone à l’issue de son contrat avec le PSG en juin prochain ? Cette question soulève de nombreuses interrogations en Catalogne, d’autant que la santé financière du club Blaugrana n’est pas au beau fixe. Après avoir évolué durant quasiment l’intégralité de sa carrière à Barcelone, l’Argentin reste toujours très attaché à ses vieux souvenirs…

Lionel Messi approché avant Roland-Garros, il n’en revient pas ! https://t.co/XURBioWQ6a pic.twitter.com/zDmIg778ge — le10sport (@le10sport) May 10, 2023

Sergio Busquets va quitter le Barça à l’issue de la saison

Seul rescapé de la magnifique équipe du Barça lors de la saison 2008/2009, Sergio Busquets va quitter le club catalan à la fin de la saison. Pour rappel, le club saoudien d’Al-Hilal espère pouvoir l’attirer en tant qu’agent libre, et ainsi faire coup double avec la potentielle arrivée de Lionel Messi en Arabie Saoudite. Grand ami de l’Argentin, Busquets avait même diné récemment avec le joueur du PSG, en compagnie de Jordi Alba, qui quant à lui, pourrait rester à Barcelone.

Lionel Messi fait ses adieux à Sergio Busquets